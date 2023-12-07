"Влучний збір" на патроны снайперам при участии РБК-Украина продолжается
Фото: журналисты и волонтеры объявили сбор на патроны снайперам (Getty Images)
Движение VETERANKA вместе с журналистами-волонтерами и шахматистами-профессионалами при партнерстве РБК-Украина продолжают сбор средств на закупку патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад, а также "Легиона Свободы" Нацгвардии.
РБК-Украина рассказывает, как можно присоединиться к сбору.
Реквизиты сбора:
- Приватбанк: 4149629331858043 (Василина Думан)
- Монобанка: по ссылке
- Paypal: bohemka@gmail.com
Также приглашаем на офлайн-событие в рамках сбора!
Музыка, стендап, поэзия, общение с военными, волонтерами, блогерами и финал благотворительного шахматного турнира.
Время и место: Киев, суббота 9 декабря, с 13:00 до 17:00, пространство Peremoga (Ярославов вал, 15).
Вход: донат на один патрон 338 калибра для снайперов – 300 гривен (можно донатить больше).
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