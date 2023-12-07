ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Влучний збір" на патроны снайперам при участии РБК-Украина продолжается

Киев, Четверг 07 декабря 2023 13:55
UA EN RU
"Влучний збір" на патроны снайперам при участии РБК-Украина продолжается Фото: журналисты и волонтеры объявили сбор на патроны снайперам (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Движение VETERANKA вместе с журналистами-волонтерами и шахматистами-профессионалами при партнерстве РБК-Украина продолжают сбор средств на закупку патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад, а также "Легиона Свободы" Нацгвардии.

РБК-Украина рассказывает, как можно присоединиться к сбору.

Реквизиты сбора:

  • Приватбанк: 4149629331858043 (Василина Думан)
  • Монобанка: по ссылке
  • Paypal: bohemka@gmail.com

Также приглашаем на офлайн-событие в рамках сбора!

Музыка, стендап, поэзия, общение с военными, волонтерами, блогерами и финал благотворительного шахматного турнира.

Время и место: Киев, суббота 9 декабря, с 13:00 до 17:00, пространство Peremoga (Ярославов вал, 15).

Вход: донат на один патрон 338 калибра для снайперов – 300 гривен (можно донатить больше).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери РБК-Украина Вооруженные силы Украины сбор на ВСУ
NEWS
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО