"Влучний збір" на патроны снайперам при участии РБК-Украина продолжается

Фото: журналисты и волонтеры объявили сбор на патроны снайперам (Getty Images)

Движение VETERANKA вместе с журналистами-волонтерами и шахматистами-профессионалами при партнерстве РБК-Украина продолжают сбор средств на закупку патронов для снайперов из 67-й и 112-й бригад, а также "Легиона Свободы" Нацгвардии.

РБК-Украина рассказывает, как можно присоединиться к сбору.

Реквизиты сбора: Приватбанк: 4149629331858043 (Василина Думан)

Монобанка: по ссылке

Paypal: bohemka@gmail.com Также приглашаем на офлайн-событие в рамках сбора! Музыка, стендап, поэзия, общение с военными, волонтерами, блогерами и финал благотворительного шахматного турнира. Время и место: Киев, суббота 9 декабря, с 13:00 до 17:00, пространство Peremoga (Ярославов вал, 15). Вход: донат на один патрон 338 калибра для снайперов – 300 гривен (можно донатить больше).