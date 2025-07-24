Влучний удар по зв’язку ворога: бійці СБС показали, як знищували техніку окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Telegram .

Зазначається, що успішне знищення здійснили оператори 424-го батальйону "Svarog".

Так, під час аеророзвідки українські військові виявили добре замасковану гаубицю "Мста-Б" в укритті. Після координатного наведення контрбатарейними підрозділами, ударні БПЛА батальйону завдали два точних удари, які знищили артсистему.

Також у ході операції було знищено антенний комплекс, який забезпечував окупантам радіорелейний зв’язок і передавання Wi-Fi-сигналу. Це завдало відчутного удару по їхній комунікаційній інфраструктурі на середніх і великих дистанціях.

Крім того, оператори вистежили вантажівку, що буксирувала гармату. Внаслідок точного удару російську техніку виведено з ладу.⁩

"Якісна аеророзвідка у поєднанні з майстерністю пілотів ударних БПЛА - це те, що забезпечує перевагу воїнам "Svarog" над противником!", - йдеться у повідомленні.