Точный удар по связи врага: бойцы СБС показали, как уничтожали технику оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Telegram .

Отмечается, что успешное уничтожение осуществили операторы 424-го батальона "Svarog".

Так, во время аэроразведки украинские военные обнаружили хорошо замаскированную гаубицу "Мста-Б" в укрытии. После координатного наведения контрбатарейными подразделениями, ударные БПЛА батальона нанесли два точных удара, которые уничтожили артсистему.

Также в ходе операции был уничтожен антенный комплекс, который обеспечивал оккупантам радиорелейную связь и передачу Wi-Fi-сигнала. Это нанесло ощутимый удар по их коммуникационной инфраструктуре на средних и больших дистанциях.

Кроме того, операторы выследили грузовик, буксировавший пушку. В результате точного удара российская техника выведена из строя.

"Качественная аэроразведка в сочетании с мастерством пилотов ударных БПЛА - это то, что обеспечивает преимущество воинам "Svarog" над противником!", - говорится в сообщении.