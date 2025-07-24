Точный удар по связи врага: бойцы СБС показали, как уничтожали технику оккупантов
Военные Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) нанесли серии точных ударов по технике и системам связи российских оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Telegram.
Отмечается, что успешное уничтожение осуществили операторы 424-го батальона "Svarog".
Так, во время аэроразведки украинские военные обнаружили хорошо замаскированную гаубицу "Мста-Б" в укрытии. После координатного наведения контрбатарейными подразделениями, ударные БПЛА батальона нанесли два точных удара, которые уничтожили артсистему.
Также в ходе операции был уничтожен антенный комплекс, который обеспечивал оккупантам радиорелейную связь и передачу Wi-Fi-сигнала. Это нанесло ощутимый удар по их коммуникационной инфраструктуре на средних и больших дистанциях.
Кроме того, операторы выследили грузовик, буксировавший пушку. В результате точного удара российская техника выведена из строя.
"Качественная аэроразведка в сочетании с мастерством пилотов ударных БПЛА - это то, что обеспечивает преимущество воинам "Svarog" над противником!", - говорится в сообщении.
Что известно о гаубице "Мста-Б"
Это советская 152-мм буксируемая артиллерийская система, предназначенная для поражения живой силы, техники и укреплений противника на дальности до 28 км. Активно используется российской армией.
Другие операции СБС
Напомним, что 17 июля операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу. В результате удара ЗРК был уничтожен.
Силы беспилотных систем продолжают играть ключевую роль в уничтожении российских захватчиков в Украине.
По официальной информации главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, в июне подразделения СБС ВСУ уничтожили около трети всех вражеских целей на фронте - как боевую технику, так и живую силу противника
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