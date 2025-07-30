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Влучний удар на передовій: бійці СБС показали, як виводили з ладу техніку РФ

Фото: Бійці СБС влучно вдарили по бронетехніці РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Новопавлівському напрямку сили безпілотних систем продовжують ефективно нищити російську техніку попри щільний радіоелектронний вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Telegram.

Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем провели серію успішних ударів по російських позиціях на Новопавлівському напрямку.

Навіть за умов активної дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) їм вдалося вивести з ладу високовартісні цілі.

Серед руїн промислового об’єкта бійці виявили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1".

Після першого влучання ворог спробував змінити позицію, однак другий удар в антену радіолокаційної станції вивів установку з ладу.

Що ще знищено

  • САУ 2С1 "Гвоздика";
  • Причіпна гаубиця;
  • БТР з екіпажем на броні;
  • Вантажівка "Урал";
  • КАМАЗ та УАЗ.

Усі удари були завдані в умовах активної радіоелектронної боротьби — однак засоби противника не змогли завадити точному ураженню.

Інші операції СБС

Нагадаємо, що 17 липня оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу. Внаслідок удару ЗРК було знищено.

Сили безпілотних систем продовжують відігравати ключову роль у знищенні російських загарбників в Україні.

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