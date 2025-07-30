Влучний удар на передовій: бійці СБС показали, як виводили з ладу техніку РФ

На Новопавлівському напрямку сили безпілотних систем продовжують ефективно нищити російську техніку попри щільний радіоелектронний вплив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Telegram.
Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем провели серію успішних ударів по російських позиціях на Новопавлівському напрямку.
Навіть за умов активної дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) їм вдалося вивести з ладу високовартісні цілі.
Серед руїн промислового об’єкта бійці виявили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1".
Після першого влучання ворог спробував змінити позицію, однак другий удар в антену радіолокаційної станції вивів установку з ладу.
Усі удари були завдані в умовах активної радіоелектронної боротьби — однак засоби противника не змогли завадити точному ураженню.
Нагадаємо, що 17 липня оператори Сил безпілотних систем відпрацювали по ворожому зенітному ракетному комплексу (ЗРК) "Стріла-10" та її екіпажу. Внаслідок удару ЗРК було знищено.
Сили безпілотних систем продовжують відігравати ключову роль у знищенні російських загарбників в Україні.
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