Влучний удар на передовій: бійці СБС показали, як виводили з ладу техніку РФ

Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем провели серію успішних ударів по російських позиціях на Новопавлівському напрямку.

Навіть за умов активної дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) їм вдалося вивести з ладу високовартісні цілі.

Серед руїн промислового об’єкта бійці виявили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1".

Після першого влучання ворог спробував змінити позицію, однак другий удар в антену радіолокаційної станції вивів установку з ладу.

Що ще знищено

САУ 2С1 "Гвоздика";

Причіпна гаубиця;

БТР з екіпажем на броні;

Вантажівка "Урал";

КАМАЗ та УАЗ.

Усі удари були завдані в умовах активної радіоелектронної боротьби — однак засоби противника не змогли завадити точному ураженню.