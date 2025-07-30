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Точный удар на передовой: бойцы СБС показали, как выводили из строя технику РФ

Фото: Бойцы СБС метко ударили по бронетехнике РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Новопавловском направлении силы беспилотных систем продолжают эффективно уничтожать российскую технику, несмотря на плотное радиоэлектронное воздействие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Telegram.

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем провели серию успешных ударов по российским позициям на Новопавловском направлении.

Даже в условиях активного действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) им удалось вывести из строя дорогостоящие цели.

Среди руин промышленного объекта бойцы обнаружили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1".

После первого попадания враг попытался изменить позицию, однако второй удар в антенну радиолокационной станции вывел установку из строя.

Что еще уничтожено

  • САУ 2С1 "Гвоздика";
  • Прицепная гаубица;
  • БТР с экипажем на броне;
  • грузовик "Урал";
  • КАМАЗ и УАЗ.

Все удары были нанесены в условиях активной радиоэлектронной борьбы - однако средства противника не смогли поме шать точному поражению.

Другие операции СБС

Напомним, что 17 июля операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу. В результате удара ЗРК был уничтожен.

Силы беспилотных систем продолжают играть ключевую роль в уничтожении российских захватчиков в Украине.

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