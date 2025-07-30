Влучний удар на передовій: бійці СБС показали, як виводили з ладу техніку РФ

На Новопавлівському напрямку сили безпілотних систем продовжують ефективно нищити російську техніку попри щільний радіоелектронний вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС у Telegram.

Оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем провели серію успішних ударів по російських позиціях на Новопавлівському напрямку. Навіть за умов активної дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) їм вдалося вивести з ладу високовартісні цілі. Серед руїн промислового об’єкта бійці виявили пускову установку зенітно-ракетного комплексу "Бук-М1". Після першого влучання ворог спробував змінити позицію, однак другий удар в антену радіолокаційної станції вивів установку з ладу. Що ще знищено САУ 2С1 "Гвоздика";

Причіпна гаубиця;

БТР з екіпажем на броні;

Вантажівка "Урал";

КАМАЗ та УАЗ. Усі удари були завдані в умовах активної радіоелектронної боротьби — однак засоби противника не змогли завадити точному ураженню.