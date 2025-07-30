Точный удар на передовой: бойцы СБС показали, как выводили из строя технику РФ

На Новопавловском направлении силы беспилотных систем продолжают эффективно уничтожать российскую технику, несмотря на плотное радиоэлектронное воздействие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Telegram .

Все удары были нанесены в условиях активной радиоэлектронной борьбы - однако средства противника не смогли поме шать точному поражению.

После первого попадания враг попытался изменить позицию, однако второй удар в антенну радиолокационной станции вывел установку из строя .

Даже в условиях активного действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) им удалось вывести из строя дорогостоящие цели.

Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем провели серию успешных ударов по российским позициям на Новопавловском направлении.

Другие операции СБС

Напомним, что 17 июля операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу. В результате удара ЗРК был уничтожен.

Силы беспилотных систем продолжают играть ключевую роль в уничтожении российских захватчиков в Украине.

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