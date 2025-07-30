Точный удар на передовой: бойцы СБС показали, как выводили из строя технику РФ
На Новопавловском направлении силы беспилотных систем продолжают эффективно уничтожать российскую технику, несмотря на плотное радиоэлектронное воздействие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС в Telegram.
Операторы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем провели серию успешных ударов по российским позициям на Новопавловском направлении.
Даже в условиях активного действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) им удалось вывести из строя дорогостоящие цели.
Среди руин промышленного объекта бойцы обнаружили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1".
После первого попадания враг попытался изменить позицию, однако второй удар в антенну радиолокационной станции вывел установку из строя.
Что еще уничтожено
- САУ 2С1 "Гвоздика";
- Прицепная гаубица;
- БТР с экипажем на броне;
- грузовик "Урал";
- КАМАЗ и УАЗ.
Все удары были нанесены в условиях активной радиоэлектронной борьбы - однако средства противника не смогли поме шать точному поражению.
Другие операции СБС
Напомним, что 17 июля операторы Сил беспилотных систем отработали по вражескому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) "Стрела-10" и ее экипажу. В результате удара ЗРК был уничтожен.
Силы беспилотных систем продолжают играть ключевую роль в уничтожении российских захватчиков в Украине.
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