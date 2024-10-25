Влучний триочковий форварда "Далласа" після яскравої передачі Дончіча: момент дня в НБА

Техасці організували хайлайт дня у третій чверті протистояння зі "Сан-Антоніо". Лідер "Маверікс" Дончіч прорвався під щит "Сперз" і в оточенні суперників віддав несподіваний пас на Вашингтона, а той з-за "дуги" влучно кинув у кошик.

Старань обох вистачило для домашньої перемоги "Далласа" (120:109). Продовжать сезон "Маверікс" поїздкою в гості до "Фінікса". На "Сан-Антоніо" чекатиме ще одне протистояння Штату самотньої зірки – проти "Г'юстона".

Вашингтон провів на паркеті 26 хвилин і набрав 11 очок, зробив 5 підбирань та віддав 2 передачі. Натомість Дончіч завершив матч із дабл-даблом. Словенець здобув 28 пунктів, оформив 10 підбирань і віддав 8 асистів.

Хто такий Пі Джей Вашингтон

Уродженець штату Кентуккі, на студентському рівні виступав за місцевих "Вайлдкетс". На драфті НБА-2019 обраний "Шарлоттом" під 12-м номером.

У лавах "Горнетс" провів чотири повних сезони. У лютому цьогоріч поїхав у "Даллас" в обмін на Сета Каррі та Гранта Вільямса. Зі збірною США U-18 тріумфував на ФІБА Америк (2016), а в складі команди U-19 став бронзовим призером чемпіонату світу (2017).

Виріс у спортивній сім'ї, батьки познайомилися під час навчання в Університеті Середнього Теннессі. Після занять баскетболом вони почали працювати в сфері продажу автомобілів і середній школі відповідно.