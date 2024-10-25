Точный трехочковый форварда "Далласа" после яркой передачи Дончича: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Даллас Маверикс" Пи Джей Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Техасцы организовали хайлайт дня в третьей четверти противостояния с "Сан-Антонио". Лидер "Маверикс" Дончич прорвался под щит "Сперз" и в окружении соперников отдал неожиданный пас на Вашингтона, а тот из-за "дуги" метко бросил в корзину.
Стараний обоих хватило для домашней победы "Далласа" (120:109). Продолжат сезон "Маверикс" поездкой в гости к "Финиксу". Зато "Сан-Антонио" будет ждать еще одно противостояние Штата одинокой звезды – против "Хьюстона".
Вашингтон провел на паркете 26 минут и набрал 11 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. В свою очередь Дончич завершил матч с дабл-даблом. Словенец завоевал 28 пунктов, оформил 10 подборов и отдал 8 ассистам.
Уроженец штата Кентукки, на студенческом уровне выступал за местных "Уайлдкэтс". На драфте НБА-2019 выбран "Шарлоттом" под 12-м номером.
В рядах "Хорнетс" провел четыре полных сезона. В феврале этого года уехал в "Даллас" в обмен на Сета Карри и Гранта Уильямса. Со сборной США U-18 триумфовал на ФИБА Америк (2016), а в составе команды U-19 стал бронзовым призером чемпионата мира (2017).
Вырос в спортивной семье, родители познакомились во время учебы в Университете Среднего Теннесси. После занятий баскетболом они начали работать в сфере продаж автомобилей и средней школе соответственно.
К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.
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