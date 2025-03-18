Влучність - немов у снайперів. Десантники показали відео роботи дронів у Курській області

Українські військові продовжують проводити операції у Курській області. Цього разу за допомогою дронів ліквідували позиції ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Не FPV єдиними... Наші оператори вміють нищити ворога не лише дронами, а й точними скидами боєприпасів. Влучність - немов у снайперів! 82 ОДШБр працює на Курському напрямку", - підписали відео військові.

Відомо, що по позиціях росіян відпрацювали бійці 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України.

Ситуація в Курській області

У серпні минулого року Сили оборони України розпочали операцію у Курській області. Українські війська взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

Як зазначав Генштаб ЗСУ, за пів року Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів. Також Росія долучила солдатів КНДР до боїв у Курській області.

Однак на початку лютого РФ почала активно використовувати північнокорейські підрозділи для боїв у Курській області, що призвело до загострення ситуації на початку березня.

За словами росіян, українські військові нібито перебувають в оточенні, але Генштаб ЗСУ і президент Володимир Зеленський спростовували цю інформацію.