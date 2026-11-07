Влучили кілька ракет: Кличко показав наслідки удару по Північному мосту у Києві

"Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники.

На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач", - повідомив Кличко.

Також, за його словами, вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені п'ять вантажних автомобілів.