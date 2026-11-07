Влучили кілька ракет: Кличко показав наслідки удару по Північному мосту у Києві

У Північний міст у Києві вночі 7 листопада влучили кілька балістичних ракет. Пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники.
На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач", - повідомив Кличко.
Також, за його словами, вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені п'ять вантажних автомобілів.
Нагадаємо, російські війська вночі 7 листопада тричі атакували Київ балістичними ракетами. Під ударом опинилися енергетика, житлові будинки та Північний міст.
Більше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.