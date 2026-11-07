Попали несколько ракет: Кличко показал последствия удара по Северному мосту в Киеве

"Сейчас на Северном мосту уже работают дорожники, коммунальщики.

На объекте повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередач", - сообщил Кличко.

Также, по его словам, взрывной волной на парковке у моста повреждены пять грузовых автомобилей.