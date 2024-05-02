Влучили біля спортклубу. Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів та чи буде евакуація

За його словами, у місті було два влучання - біля спортклубу та в землю.

Фото: наслідки обстрілу Дергачів (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Усього внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина", - нагадав голова ОВА.

За його словами, серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості.

Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а ще у одного - легкі травми. Останню дитину не госпіталізували.

Допомогу на місці надали і 75-річному чоловікові.

"Станом наразі жодних підстав для евакуації міста Дергачі немає", - уточнив Синєгубов.