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Влучили біля спортклубу. Синєгубов розповів деталі обстрілу Дергачів та чи буде евакуація

Фото: росіяни вдарили по Дергачах (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

За його словами, у місті було два влучання - біля спортклубу та в землю.

 

Фото: наслідки обстрілу Дергачів (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Усього внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина", - нагадав голова ОВА.

За його словами, серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості.

Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а ще у одного - легкі травми. Останню дитину не госпіталізували.

Допомогу на місці надали і 75-річному чоловікові.

"Станом наразі жодних підстав для евакуації міста Дергачі немає", - уточнив Синєгубов.

Удар по Дергачах

Нагадаємо, сьогодні, 2 травня, росіяни вдарили по місту Дергачі Харківської області.

Спочатку було відомо про те, що четверо дітей постраждали, але їхня кількість зросла до восьми.

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