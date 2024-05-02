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Попали возле спортклуба. Синегубов рассказал детали обстрела Дергачей и будет ли эвакуация

Фото: россияне ударили по Дергачах (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 мая, ударили управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре города Дергачи Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, в городе было два попадания - возле спортклуба и в землю. 

 

Фото: последствия обстрела Дергачей (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Всего в результате российского удара пострадали 8 детей и 1 пожилой человек", - напомнил глава ОВА. 

По его словам, среди пострадавших два 11-летних, два 12-летних ребенка и два ребенка 13 и 15 лет. Их состояние - средней тяжести. 

Также у одного мальчика острая реакция на стресс, а еще у одного - легкие травмы. Последнего ребенка не госпитализировали. 

Помощь на месте оказали и 75-летнему мужчине. 

"По состоянию на сейчас никаких оснований для эвакуации города Дергачи нет", - уточнил Синегубов. 

Удар по Дергачам

Напомним, сегодня, 2 мая, россияне ударили по городу Дергачи Харьковской области.

Сначала было известно о том, что четверо детей пострадали, но их число возросло до восьми.

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