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Влучили в автомобіль з цивільними. Росіяни вкотре атакували Харківську область

Фото: росіяни атакували Харківську область (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 5 березня, в Харківській області військові РФ влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, сьогодні російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

Фото: росіяни атакували Харківську область (t.me/prokuratura_kharkiv)

Наразі всі деталі встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село у Херсонській області, в результаті три людини загинули.

Раніше загарбники скинули гранату з безпілотника на автомобіль поліцейських в Антонівці, четверо людей отримали поранення.

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