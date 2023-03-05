Попали в автомобиль с гражданскими. Россияне в очередной раз атаковали Харьковскую область

Сегодня, 5 марта, в Харьковской области военные РФ попали в автомобиль, в котором находились супруги.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на Харьковская областная прокуратура.
По данным следствия, сегодня российские военные произвели артиллерийский обстрел села Бударки Чугуевского района.
Оккупанты попали в автомобиль, в котором находились супруги. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.
В настоящее время все детали устанавливаются.
Напомним, сегодня россияне обстреляли село в Херсонской области, в результате три человека погибли.
Ранее захватчики сбросили гранату с беспилотника на автомобиль полицейских в Антоновке, четыре человека получили ранения.
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