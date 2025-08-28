Влучила ракета, у підвалі можуть бути люди: нові деталі руйнування 5-типоверхівки у Києві

У п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста російська армія влучила ракетою Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра МВС Ігоря Клименка.
За його словами, наразі з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Однак є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.
"Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники", - розповів Клименко.
Відомо, що ворог вдарив по будинку ракетою, яка, ймовірно, зайшла на висоті третього-четвертого поверху. Це призвело до значних руйнувань.
Також відомо, що по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.
За оперативною інформацією, щонайменше четверо киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-тирічна дівчина.
Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.