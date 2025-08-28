RU

Попала ракета, в подвале могут быть люди: новые детали разрушения 5-этажки в Киеве

Фото: последствия обстрела Киева 28 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В пятиэтажный дом в Дарницком районе города российская армия попала ракетой Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра МВД Игоря Клименко.

По его словам, сейчас из-под завалов удалось достать живыми трех человек. Однако есть высокая вероятность, что под руинами еще остаются люди.

"Привлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы могли быстрее работать спасатели", - рассказал Клименко.

Известно, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.

Также известно, что по Киеву одновременно работают около 500 спасателей и 1000 полицейских.

 

По оперативной информации, по меньшей мере четверо киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-тилетняя девушка.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

