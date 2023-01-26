Влучання, пошкодження та жертва: в "Укренерго" повідомили наслідки сьогоднішньої атаки

Під час сьогоднішньої ракетної атаки є влучання та пошкодження енергетичних об'єктів. Крім того, загинув енергетик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в Facebook.

"Сьогодні, як і раніше, ворог не досяг своєї основної мети - спричинити колапс в енергосистемі. Попри це, є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах", - зазначив Кудрицький.

Він додав, що у Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів знищене основне високовольтне обладнання. Наразі встановлюється масштаби пошкоджень, потім бригади почнуть відновлення.

За словами Кудрицького, зараз екстрені відключення діють на півдні Україні, зберігається дефіцит. Проте інші області поступово починають повертатися до графіків.

Також в "Укренерго" повідомили про жертву серед енергетиків внаслідок сьогодні атаки окупантів.

"На жаль, маємо важкі втрати. Сьогодні під час ракетної атаки загинув працівник однієї з ремонтних бригад "Укренерго" Федір Піха та постраждали його колеги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни сьогодні випустили по Україні 55 ракет різних типів, з них 47 збили сили ППО.

Ворожі ракети поцілили в об'єкти енергетики у Київській, Одеській та Вінницькій областях.

Детальніше про наслідки ракетної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.