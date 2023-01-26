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Попадания, повреждения и жертва: в "Укрэнерго" сообщили последствия сегодняшней атаки

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Украина, Четверг 26 января 2023 15:11
Попадания, повреждения и жертва: в "Укрэнерго" сообщили последствия сегодняшней атаки Фото: в результате сегодняшней атаки погиб ремонтник "Укрэнерго" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время сегодняшней ракетной атаки попадания и повреждения энергетических объектов. Кроме того, погиб энергетик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в Facebook.

"Сегодня по-прежнему враг не достиг своей основной цели - повлечь за собой коллапс в энергосистеме. Несмотря на это, есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах", - отметил Кудрицкий.

Он добавил, что в Днепровском регионе на одном из энергообъектов уничтожено основное высоковольтное оборудование. В настоящее время устанавливаются масштабы повреждений, затем бригады начнут восстановление.

По словам Кудрицкого, сейчас экстренные отключения действуют на юге Украины, сохраняется дефицит. Однако другие области постепенно начинают возвращаться к графикам.

Также в "Укрэнерго" сообщили о жертве среди энергетиков в результате сегодня атаки оккупантов.

"К сожалению, есть тяжелые потери. Сегодня во время ракетной атаки погиб работник одной из ремонтных бригад "Укрэнерго" Федор Пиха и пострадали его коллеги", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне сегодня выпустили по Украине 55 ракет разных типов, из них 47 сбили силы ПВО.

Вражеские ракеты попали в объекты энергетики в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Детальнее о последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

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