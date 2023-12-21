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Влучання було по мерії з окупантами. Федоров розповів нові деталі вибухів у Токмаку

Ілюстративне фото: у Токмаку вдень 21 грудня було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вдень 21 грудня було чути звуки вибухів. Пізніше стало відомо про влучання біля мерії міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Мелітополя Івана Федорова в його Telegram-каналі.

"Окупанти в мерії Токмака сьогодні отримали квитки в партер на перегляд бавовни", - написав Федоров.

Він зауважив, що наслідки прильоту в тимчасово окупованому місті показали самі загарбники. Вони ж і розповіли, що нібито "постраждала гражданская инфраструктура".

"Сезон бавовни на ТОТ продовжується, тож окупантам і колаборантам варто задуматися, де краще сидіти - в адміністрації поближче до прильотів чи подалі - у в'язниці", - заявив він.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялось що у Токмаку було чути вибухи.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Нещодавно партизани в Мелітополі підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.

Часто останнім часом лунають вибухи й у Токмаку.

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