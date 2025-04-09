ВЛК для "обмежено придатних": коли останній термін для проходження комісії

В Міноборони зауважили, що повторно проходити ВЛК необхідно лише тим, хто отримав рішення про обмежену придатність до військової служби до 4 травня 2024 року.

Як пройти ВЛК в Україні

Щоб пройти військово-лікарську комісію в Україні, військовозобов'язаним потрібно отримати направлення. Для цього є кілька способів:

через застосунок "Резерв+";

⁠у ТЦК та СП (особисто).

Після отримання направлення необхідно пройти медичну комісію в одному з акредитованих медзакладів. Це дозволить оцінити ваш фізичний стан та визначити, чи відповідаєте ви вимогам для військової служби.

Після проходження медкомісії ви отримаєте нове рішення щодо вашої придатності до служби. Залежно від результатів комісії, вам буде присвоєно статус придатного або непридатного до військової служби.

"Крайній термін - 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте - процедура обов’язкова за законом", - наголосили в міністерстві.