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Влиятельные американцы просят Трампа усилить давление на РФ

Новости » Политика    13.12.2018 - 08:40
Влиятельные американцы просят Трампа усилить давление на РФ
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трампа просят "повысить цену агрессии" для России

Влиятельные американские аналитики, эксперты и бывшие послы призывают президента США Дональда Трампа усилить давление на Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо, опубликованное аналитическим центром CEPA.

В письме, которое подписали 46 влиятельных аналитиков и экспертов, говорится, что Москва нарушает свободу судоходства в международных водах (речь идет о захвате украинских кораблей в Керченском проливе). В связи с этим они предлагают "повысить цену агрессии для России, чтобы остановить ее".  

Они также отметили, что отрезав украинские порты на Азове от внешнего мира, Россия существенно ослабит Украину, которая является партнером США. Авторы письма призывают Трампа имплементировать все принятые санкции против России, предоставить помощь Украине в сфере безопасности (поставками радаров, ракетных систем береговой охраны и патрульных кораблей), ввести новые санкции против российской финансовой системы, а также повлиять на Берлин в вопросе "Северного потока-2".

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает расширение санкций против России.

Примечательно, что до этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что среди стран Европейского союза нет консенсуса по вопросу о новых санкциях.

 

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Темы: Санкции против РФ
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСанкции
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