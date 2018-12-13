Впливові американці просять Трампа посилити тиск на РФ

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/ thejointstaff)

Трампа просять "підвищити ціну агресії" для Росії

Впливові американські аналітики, експерти і колишні посли закликають президента США Дональда Трампа посилити тиск на Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист, опублікований аналітичним центром CEPA.

У листі, який підписали 46 впливових аналітиків та експертів, йдеться, що Москва порушує свободу судноплавства у міжнародних водах (мова йде про захоплення українських кораблів у Керченській протоці). У зв'язку з цим вони пропонують "підвищити ціну агресії для Росії, щоб зупинити її".

Вони також відзначили, що відрізавши українські порти на Азові від зовнішнього світу, Росія істотно послабить Україну, яка є партнером США. Автори листа закликають Трампа імплементувати всі прийняті санкції проти Росії, надати допомогу Україні у сфері безпеки (поставками радарів, ракетних систем берегової охорони і патрульних кораблів), запровадити нові санкції проти російської фінансової системи, а також вплинути на Берлін в питанні "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що підтримує розширення санкцій проти Росії.

Примітно, що до цього міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що серед країн Європейського союзу немає консенсусу щодо питання про нові санкції.