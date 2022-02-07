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Влияние власти на транспортную комиссию может превратить ее в заангажированный орган, - эксперт

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Киев, Понедельник 07 февраля 2022 16:18
Влияние власти на транспортную комиссию может превратить ее в заангажированный орган, - эксперт Фото: автобус "Киевпастранс" (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталия Гурковская

Влияние на состав Комиссии по тарифам на транспорте (НКРТ) со стороны президента, как предлагает Кабмин, может превратить ее в заангажировнный административный орган.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.

"Национальная комиссия регулирования, по самой сути - это орган, который является регулятором и неким посредником между рынком и монополистами. Поэтому если назначение будет административным, т.е. оно будет посылаться сверху органами власти, то тут сама система искажается", - пояснил Вовк.

По его словам, поскольку эта комиссия будет заниматься формированием тарифов естественных транспортных монополий, то рынок и бизнес должны обязательно иметь возможности для того, чтобы влиять на персональный состав комиссии.

"Только в таком случае основные группы всех стейкхолдеров будут представлены в равных позициях. И в этом случае мы действительно выходим на то, что комиссия будет незаангажированной и будет принимать взвешенные решения", - резюмировал эксперт.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован правительственный проект закона "О внесении изменения в Закон Украины "О транспорте" (№6514), предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Согласно законопроекту НКРТ подчинена президенту Украины.

Ранее экс-председатель Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила, что законопроект, предусматривающий создание НКРТ, противоречит Конституции, поскольку президенту предоставляются несвойственные ему полномочия.

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