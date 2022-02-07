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Вплив влади на транспортну комісію може перетворити її на заангажований орган, - експерт

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 16:18
Вплив влади на транспортну комісію може перетворити її на заангажований орган, - експерт Фото: автобус "Київпастранс" (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Наталія Гурковська

Вплив на склад Комісії з тарифів на транспорті (НКРТ) з боку президента, як пропонує Кабмін, може перетворити її на заангажований адміністративний орган.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.

"Національна комісія регулювання, по суті - це орган, який є регулятором і якимось посередником між ринком і монополістами. Тому якщо призначення буде адміністративним, тобто воно надсилатиметься зверху органами влади, то тут сама система спотворюється", - пояснив Вовк.

За його словами, оскільки ця комісія займатиметься формуванням тарифів природних транспортних монополій, то ринок та бізнес повинні обов'язково мати можливості для того, щоб впливати на персональний склад комісії.

"Тільки в такому разі основні групи всіх стейкхолдерів будуть представлені в рівних позиціях. І в цьому випадку ми дійсно виходимо на те, що комісія буде незаангажованою і прийматиме виважені рішення", - резюмував експерт.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстровано урядовий проект закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт" (№6514), який передбачає створення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Відповідно до законопроекту НКРТ підпорядкована президентові України.

Раніше екс-голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна заявила, що законопроект, яким передбачається створення НКРТ, протирічить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження.

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