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Влияние пандемии на психическое здоровье будет долгосрочным и далеко идущим, - ВОЗ

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Швейцария , Четверг 22 июля 2021 16:20
Влияние пандемии на психическое здоровье будет долгосрочным и далеко идущим, - ВОЗ Фото: влияние пандемии на психическое здоровье будет долгосрочным (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВОЗ убеждена в том, что влияние пандемии коронавируса на психическое здоровье людей в мире будет долгосрочным и далеко идущим. Организация призывает страны улучшить услуги психологической поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Пандемия потрясла мир. Во всем мире погибло более четырех миллионов человек, источники средств к существованию разрушены, семьи и общины разведены, предприятия разорены, а люди лишены возможностей", - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ, со своей стороны, призывает страны обратить внимание на укрепление служб охраны психического здоровья и улучшить доступ к медицинской помощи и психологической поддержки в учебных заведениях и рабочих местах.

В частности, Ханс Клюге вспомнил историю о сообщениях от 38-летней женщины из Греции, которая пожаловалась на ухудшение психического самочувствия. Начиная с 2002 года, женщина успешно лечился от своего недуга, впрочем пандемия коронавируса значительно ухудшила ее положение. Из-за карантинных ограничений гречанка больше не имела возможности посещать группы поддержки и видеться со своими родителями, в связи с чем ей пришлось усилить лечение.

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