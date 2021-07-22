ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вплив пандемії на психічне здоров'я буде довгостроковим і далекосяжним, - ВООЗ

Новость на русском →
Швейцарія , Четвер 22 липня 2021 16:20
Вплив пандемії на психічне здоров'я буде довгостроковим і далекосяжним, - ВООЗ Фото: вплив пандемії на психічне здоров'я буде довгостроковим (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ВООЗ переконана у тому, що вплив пандемії коронавірусу на психічне здоров’я людей у світі буде довгостроковим й далекосяжним. Організація закликає країни поліпшити послуги психологічної підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Пандемія потрясла світ. У всьому світі загинуло понад чотири мільйони осіб, джерела коштів для існування зруйновані, сім'ї та громади розлучені, підприємства розорені, а люди позбавлені можливостей", - відзначив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

ВООЗ, зі свого боку, закликає країни звернути увагу на зміцнення служб охорони психічного здоров’я й поліпшити доступ до медичної допомоги та психологічної підтримки в навчальних закладах й робочих місцях.

Зокрема, Ханс Клюге пригадав історію про повідомлення від 38-річної жінки з Греції, яка поскаржилась на погіршення психічного самопочуття. Починаючи з 2002 року, жінка успішно лікувався від свого недугу, втім пандемія коронавірусу значно погіршила її становище. Через карантинні обмеження гречанка більше не мала можливості відвідувати групи підтримки й бачитись зі своїми батьками, у зв’язку з чим їй довелося посилити лікування.

Читайте РБК-Україна в Google News
пандемия Коронавірус помощь
NEWS
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
З юридичної точки зору Росію чекає поразка у ЕСПЛ, - Мін'юст
DAILY
Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Двадцять років по тому. Чому США програли війну в Афганістані і що буде далі