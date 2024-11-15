Влетить у копієчку. Що загрожує водіям в Україні за п’яну їзду

В Україні покарання за керування в стані алкогольного сп’яніння є суворим і передбачає значні штрафи та інші обмеження, покликані підвищити безпеку на дорогах. Сідаючи за кермо у нетверезому стані, люди наражають на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.
Що загрожує водіям за водіння у нетверезому вигляді РБК-Україна дізналося у адвокатки Адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Ганни Рябухи.
В Україні керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння може призвести до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Згідно з законодавством, до відповідальності можуть бути притягнуті водії у таких випадках, як керування у стані сп’яніння, передача керування особі, що перебуває під дією алкоголю чи наркотиків, відмова від огляду, а також вживання алкоголю після участі в ДТП або після зупинки поліцією.
Адміністративні санкції за порушення ст. 130 КУпАП передбачають такі наслідки:
Проте, у процесі складання протоколів поліцейські іноді порушують встановлені процедури, що дає водіям підстави оскаржити дії правоохоронців у судовому порядку. Часто водії недостатньо проінформовані про свої права і про порядок проходження огляду, що може вплинути на правомірність складених протоколів.
"У судовій практиці трапляються непоодинокі випадки, коли поліцейські складають протоколи за ст. 130 КУпАП з грубим порушенням норм законодавства. Це часто є результатом неналежного роз’яснення водіям порядку проходження огляду на стан алкогольного та/або наркотичного сп’яніння та права на захист. Поліцейські інколи не надають водіям достатньої інформації щодо наслідків відмови від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння, а також не завжди забезпечують виконання вимог щодо правильної процедури його проведення", – зазначає адвокатка.
Кожен випадок розглядається індивідуально правоохоронними органами, судами та захисниками для забезпечення справедливості у таких справах.
Раніше РБК-Україна розповідало, що водіїв в Україні штрафують за користування мобільним телефоном під час керування транспортом. За це порушення передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Якщо це призводить до негативних наслідків для інших учасників руху, штраф може зрости до 1445 гривень або завершитися позбавленням права керування на строк до одного року.
Також ми писали про правила перетину перехресть. Зокрема, водії не повинні виїжджати на перехрестя, якщо попереду затор, навіть при зеленому сигналі світлофора, щоб уникнути блокування руху. Перевагу на перехрестях завжди мають пішоходи і велосипедисти, а під час лівого повороту особливу увагу слід звертати на зустрічний транспорт та трамваї. На нерегульованих перехрестях рівнозначних доріг водії повинні поступатися тим, хто наближається праворуч.
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