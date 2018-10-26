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В Житомирській обл. наклали мораторій на "російськомовний культурний продукт"

Новини » Політика    26.10.2018 - 10:09
Фото: Житомирська обласна рада (zt.gov.ua)
Фото: Житомирська обласна рада (zt.gov.ua)

Аналогічна заборона на "російськомовний культурний продукт" у вересні була запроваджена у Львівській області

Житомирська обласна рада запровадила на території області тимчасову заборону (мораторій) на "російськомовний культурний продукт". Таке рішення більшістю голосів ухвалили на засіданні ради 25 жовтня, передає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт відомства.

Повідомляється, що цим рішенням рекомендовано облдержадміністрації створити міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної роз’яснювальної роботи про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Житомирської області, включивши у її склад представників правоохоронних органів, райдержадміністрацій та громадськості області.

Визначення, який саме продукт потрапляє під дію мораторію, у повідомленні немає.

За повідомленням, мораторій діятиме до "моменту повного припинення окупації Російською Федерацією території України".

Нагадаємо, 19 вересня Львівська облрада вирішила заборонити публічне використання "російськомовного культурного продукту" на території області.

Ще львівські депутати планують відправити спеціальне звернення до Верховної ради з пропозицією розробити відповідний законопроект, щоб заборонити російськомовний продукт на всій території України.

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