Власти Венгрии блокируют нефтяное эмбарго ЕС: российские скидки - не бесплатны

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко напомнил, что Украина неоднократно предлагала использовать нефтепровод Одесса-Броды. Кроме того, есть возможности для поставок за счет строительства интерконнекторов, это позволит получать нефть из других европейских морских терминалов, например, в Адриатике.

"Но российские компании всегда предоставляли Венгрии настолько значительные скидки на нефть и газ, что венгерское правительство абсолютно игнорировало требование ЕС, чтобы из одного источника не поступало более 30 % нефти. Конечно, эти российские скидки были не бесплатны. Венгрии приходиться рассчитываться нередко блокированием инициатив ЕС в сфере безопасности", - пояснил Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Экономическая политика премьера Виктора Орбана построена именно на скидках на российские энергоносители, говорит эксперт. "Орбан прекрасно понимает, что отказ от этих привилегий не позволил бы ему удерживаться у власти столько лет. В случае диверсификации поставок никто Венгрии таких скидок не предоставит и правительство Орбана потеряет свой главный козырь для избирателей", - отметил он.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн подтвердил, что Украина предлагала Венгрии альтернативу поставок нефти еще в 2017-2018 годах, но она не была принята. И тогда похоронили не только идею поставки альтернативной "украинской" нефти на восточноевропейские НПЗ, но даже проект транзита в Австрию и дальше на немецкие НПЗ.

"Сегодня они говорят, что не готовы поддержать эмбарго. Хотя, оказывается, пути диверсификации действительно есть, просто нужно инвестировать в модернизацию НПЗ и расширение альтернативных нефтепроводов", - отметил Куюн.

Как сообщало РБК-Украина, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она заявила, что есть прогресс, связанный с санкциями против РФ и энергетической безопасностью.