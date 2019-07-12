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Влада Венесуели і опозиція домовилися про постійний діалог

Новини » Політика    12.07.2019 - 18:32
Влада Венесуели і опозиція домовилися про постійний діалог
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро впевнений, що скоро зможе досягти угоди про світ і співіснуванні

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що уряд і опозиція домовилися про відновлення "постійного діалогу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мадуро у Twitter.

Як повідомляється, питання про створення "столу для діалогу" обговорювалося представниками уряду країни і опозицією в Норвегії.

"Після трьох днів інтенсивного діалогу з опозицією ми домовилися про створення постійного столу для діалогу. Я вдячний норвезькому уряду і висловлюю свою повну віру в те, що дуже скоро ми зможемо досягти великого угоди про світ і співіснування", - заявив Мадуро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 липня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема - президента Ніколаса Мадуро. При цьому Хуайдо заявив, що збирається продовжувати вимагати відставки уряду президента Ніколаса Мадуро і проведення нових виборів.

Крім того, новий уряд Греції визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а також закликав до проведення вільних, чесних і демократичних президентських виборів.

Греція визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели У Венесуелі опозиція відновила переговори з владою
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