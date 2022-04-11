Власти Варшавы изъяли недвижимость у РФ в пользу украинцев

"Варшава восстанавливает "Шпиегово", незаконно занятое русскими. Крайне символично, что мы закрываем этот долгий процесс именно сейчас, в эпоху российской агрессии. И что от этого выиграет украинское сообщество", – сказал Тшасковски.

Речь идет о российской недвижимости по адресу Собеского, 100. Это закрытый комплекс, построенный в конце 70-х по заказу СССР. Снаружи здание похоже на крепость – трехметровый забор, бетонная стена и даже пункт контроля въезда-выезда автомобилей.

Ориентировочно с 90-х за комплексом перестали ухаживать. Количество жителей с того периода по сей день остается неизвестным. Варшавская мэрия решила забрать здание по формальной причине – не выполнила взятых на себя обязательств по выделению земельных участков для Польши в Москве.

"Проверяется каждое помещение, фиксируется все, что было на месте. После инвентаризации приступим к проверкам технического состояния. Многие частные компании обращались к нам с заявлением о помощи в ремонте этой недвижимости, за что я им очень благодарен", – добавил мэр города.