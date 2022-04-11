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Влада Варшави вилучила нерухомість у РФ на користь українців

Фото: Будівля на Собєського, 100 (europe-cities.com)
Автор: Антон Федорців

Мер Варшави Рафал Тшасковскі заявив про вилучення нерухомості, що перебувала у власності Росії, для потреб громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter градоначальника.

"Варшава відновлює "Шпієгово", незаконно зайняте росіянами. Вкрай символічно, що ми закриваємо цей довгий процес саме зараз, в епоху російської агресії. І те, що від цього виграє українська спільнота", – сказав Тшасковскі.

Йдеться про російську нерухомість за адресою Собєського, 100. Це закритий комплекс, що збудували наприкінці 70-х за замовленням СРСР. Ззовні будівля схожа на фортецю – триметровий паркан, бетонна стіна та навіть пункт контролю в'їзду-виїзду автомобілів.

Орієнтовно з 90-х за комплексом перестали доглядати. Кількість мешканців із того періоду донині залишається невідомою. Варшавська мерія вирішила забрати будівлю з формальної причини – РФ не виконала взятих на себе зобов'язань із виділення земельних ділянок для Польщі в Москві.

"Перевіряється кожне приміщення, фіксується все, що було на місці. Після інвентаризації приступимо до перевірок технічного стану. Багато приватних компаній зверталися до нас із заявою про допомогу в ремонті цієї нерухомості, за що я їм дуже вдячний", – додав мер міста.

Нагадаємо, що Угорщина не відмовилася від ідеї платити за російський газ рублями.

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