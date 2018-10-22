Власти Украины в течение месяца примут стратегию реинтеграции Крыма, - Мининформполитики

Фото: Эмине Джапарова (mip.gov.ua)

Соответствующее решение было принято СНБО

Власти Украины в течение месяца должны принять стратегию реинтеграции Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепарова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По ее словам, соответствующее решение было принято Советом по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО). В частности, решение "практически принуждает Кабинет министров принять документ".

Также заместитель министра информационной политики Украины отметила, что для стратегии будут использованы представленные на мероприятии результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

"Мы надеемся интегрировать эти данные в коммуникационные кампании по Крыму", - добавила она.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Украина сможет сдержать российскую агрессию, России станет трудно удерживать Крым. А после освобождения Крыма, РФ потеряет и смысл удерживать Донбасс оккупированным