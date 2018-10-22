Влада України протягом місяця прийме стратегію реінтеграції Криму, - Минінформполітики

Фото: Еміне Джапарова (mip.gov.ua)

Відповідне рішення було прийнято РНБО

Влада України протягом місяця повинна прийняти стратегію реінтеграції Криму. Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепарова, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За її словами, відповідне рішення було прийнято Радою з національної безпеки і оборони України (РНБО). Зокрема, рішення "практично примушує Кабінет міністрів прийняти документ".

Також заступник міністра інформаційної політики України зазначила, що для стратегії будуть використані представлені на заході результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

"Ми сподіваємося інтегрувати ці дані в комунікаційні кампанії з Криму", - додала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що якщо Україна зможе стримати російську агресію, Росії стане важко утримувати Крим. А після звільнення Криму, РФ втратить сенс утримувати Донбас окупованим