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В случае вторжения РФ. Власти Украины готовы ликвидировать данные на серверах в Киеве

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 08:58
В случае вторжения РФ. Власти Украины готовы ликвидировать данные на серверах в Киеве Фото: власти Украины заявили о готовности ликвидировать данные на серверах (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Украины готовятся к сценарию уничтожения данных на серверах и переноса конфиденциальной информации из Киева. Это будет сделано в случае вторжения РФ в столицу.

Об этом заявил зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктор Жора, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью Politico.

По его словам, даже если Россия возьмет под контроль правительственные учреждения, то украинская сторона "может перемещаться в новые места, сохранять данные, удалять данные и предотвращать захват всех этих данных".

Правительство Украины начало централизацию своих компьютерных систем в 2014 году, после оккупации Россией Крыма, рассказал Жора. По его словам, эта мера затруднила проникновение в компьютеры, где хранятся секретные документы, подробные данные о населении и предоставляются такие услуги, как, к примеру, пенсионные выплаты.

В случае вторжения украинские киберкоманды получат приказ "отключить доступ к этим учетным записям", добавил Жора. Также украинские власти разработали планы по отключению центральных систем в Киеве и передаче копий данных на резервные позиции.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен раскрыл сценарий военного вторжения России в Украину. По его словам, после провокации Москва может напасть под предлогом защиты российских граждан или этнических русских.

Отметим, президент России Владимир Путин выступил с ультиматумами в адрес Украины.

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