В случае вторжения РФ. Власти Украины готовы ликвидировать данные на серверах в Киеве

Власти Украины готовятся к сценарию уничтожения данных на серверах и переноса конфиденциальной информации из Киева. Это будет сделано в случае вторжения РФ в столицу.

Об этом заявил зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязь) Украины Виктор Жора, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью Politico .

По его словам, даже если Россия возьмет под контроль правительственные учреждения, то украинская сторона "может перемещаться в новые места, сохранять данные, удалять данные и предотвращать захват всех этих данных".

Правительство Украины начало централизацию своих компьютерных систем в 2014 году, после оккупации Россией Крыма, рассказал Жора. По его словам, эта мера затруднила проникновение в компьютеры, где хранятся секретные документы, подробные данные о населении и предоставляются такие услуги, как, к примеру, пенсионные выплаты.

В случае вторжения украинские киберкоманды получат приказ "отключить доступ к этим учетным записям", добавил Жора. Также украинские власти разработали планы по отключению центральных систем в Киеве и передаче копий данных на резервные позиции.