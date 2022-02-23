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У разі вторгнення РФ. Влада України готова ліквідувати дані на серверах у Києві

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Київ, Середа 23 лютого 2022 08:58
У разі вторгнення РФ. Влада України готова ліквідувати дані на серверах у Києві Фото: влада України заявила про готовність ліквідувати дані на серверах (pixabay)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада України готується до сценарію знищення даних на серверах і перенесення конфіденційної інформації з Києва. Це буде зроблено в разі вторгнення РФ в столицю.

Про це заявив заступник голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язок) України Віктор Жора, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю Politico.

За його словами, навіть якщо Росія візьме під контроль урядові установи, то українська сторона "може переміщатися в нові місця, зберігати дані, видаляти дані і запобігати захопленню всіх цих даних".

Уряд України почав централізацію своїх комп'ютерних систем в 2014 році, після окупації Росією Криму, розповів Жора. За його словами, цей захід ускладнив проникнення в комп'ютери, де зберігаються секретні документи, докладні дані про населення і надаються такі послуги, як, наприклад, пенсійні виплати.

У разі вторгнення українські кіберкоманди отримають наказ "відключити доступ до цих облікових записів", додав Жора. Також українська влада розробила плани з відключення центральних систем в Києві і передачі копій даних на резервні позиції.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив сценарій військового вторгнення Росії в Україну. За його словами, після провокації Москва може напасти під приводом захисту російських громадян або етнічних росіян.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін виступив з ультиматумами на адресу України.

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