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Власти Турции не исключают закрытия страны для туристов. Названо условие

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Анкара, Понедельник 19 июля 2021 14:05
Власти Турции не исключают закрытия страны для туристов. Названо условие Фото: Турцию могут закрыть для туристов (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Турции могут закрыть границы после ухудшения ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта". Однако пока такой вопрос на повестке не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя в эфире телеканала CNN Turk.

Число случаев заражения штаммом "Дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. По словам министра, есть возможность закрития границ страны, но пока такой вопрос не стоит.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма.

Однако, по его словам, пока "все идет хорошо".

Напомним, в Турции начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19.

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