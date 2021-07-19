Власти Турции не исключают закрытия страны для туристов. Названо условие

Власти Турции могут закрыть границы после ухудшения ситуации с коронавирусом из-за штамма "Дельта". Однако пока такой вопрос на повестке не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя в эфире телеканала CNN Turk .

Число случаев заражения штаммом "Дельта" в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750. По словам министра, есть возможность закрития границ страны, но пока такой вопрос не стоит.

"Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом "Дельта". Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране", - заявил Эрсой, отвечая на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма.

Однако, по его словам, пока "все идет хорошо".