Влада Туреччини не виключає закриття країни для туристів. Названо умову
Влада Туреччини може закрити кордони після погіршення ситуації з коронавірусом через штам "Дельта". Однак поки таке питання на повістці дня не стоїть.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра культури і туризму республіки Мехмета Нурі Ерсоя в ефірі телеканалу CNN Turk.
Кількість випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросла за останній тиждень майже втричі і досягла 750. За словами міністра, є можливість закриття кордонів країни, але поки таке питання не стоїть.
"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні", - заявив Ерсой, відповідаючи на питання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні через поширення нового штаму.
Однак, за його словами, поки "все йде добре".