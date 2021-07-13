Власти США требуют от Pfizer объяснить необходимость введения третьей дозы

Представители власти США требуют от Pfizer больше информации о необходимости введения третьей дозы вакцины от COVID-19. Компания в свою очередь требует экстренного принятия дополнительной дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Американские чиновники призывают получить больше данных от Pfizer о необходимости одобрения третьей дозы вакцины",- говорится в сообщении.

Отмечено, что фармацевтическая компания Pfizer планирует осуществить масштабные продажи дополнительных доз вакцин, которые, по мнению производителя, больше всего необходимы уже вакцинированному взрослому населению с ослабленным иммунитетом.

Однако американские чиновники заявили, что им нужно больше данных от Pfizer по этому вопросу.

Так, главный инфекционный врач США Энтони Фаучи упрекнул фармацевтическую компанию за настойчивость введения третьей дозы, а главный медицинский советник Джо Байдена, заявил, что недостаточно доказательств, подтверждающих необходимость такого решения.