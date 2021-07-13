Влада США вимагає від Pfizer пояснити необхідність введення третьої дози
Представники влади США вимагають від Pfizer більше інформації про необхідність введення третьої дози вакцини від COVID-19. Компанія у свою чергу вимагає екстреного схвалення додаткової дози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Американські чиновники закликають отримати більше даних від Pfizer про необхідність схвалення третьої дози вакцини", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що фармацевтична компанія Pfizer планує здійснити масштабні продажі додаткових доз вакцин, яких, на думку виробника, найбільше потребують вже вакциноване доросле населення з ослабленим імунітетом.
Проте американські чиновники заявили, що їм потрібно більше даних від Pfizer з приводу цього питання.
Так, головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі дорікнув фармацевтичну компанію за наполегливість введення третьої дози, а головний медичний радник Джо Байдена, заявив, що недостатньо доказів, які б підтвердили необхідність такого рішення.
Нагадаємо, нещодавно компанія Pfizer наполягла на схваленні третьої дози своєї вакцини.
Додамо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною третя доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу.