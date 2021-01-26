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Пять тысяч бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до окончания процедуры импичмента

Вашингтон, Вторник 26 января 2021 06:49
Пять тысяч бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до окончания процедуры импичмента
Фото: Капитолий (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

До 5 тыс. бойцов Национальной гвардии продолжат оставаться в Вашингтоне в целях безопасности, заявил исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли. Они будут дежурить до середины марта.

Об этом сообщает Bloomberg.

В столицу США были направлены около 25 тыс. военнослужащих для обеспечения порядка во время инаугурации избранного президента Джо Байдена после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Численность бойцов Национальной гвардии сократится в ближайшее время сначала до 7 тыс., к середине марта она будет составлять 5 тыс.

Сенат США сегодня получил резолюцию об импичменте Дональда Трампа и приступит к ее рассмотрению. После этого он начнет процесс по импичменту.

Также известно, что Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. О нем известно, что он работал в Министерстве юстиции США при бывшем президенте-республиканце Джордже Буше.

Кроме того, ранее новый президент США Джо Байден выразил опасения после голосования за импичмент Трампа.

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