Конгрессменам США угрожают новым штурмом Капитолия. Нацгвардия остается в Вашингтоне

Фото: Капитолий (GettyImages)

Членам Конгресса Соединенных Штатов поступили новые угрозы о штурме Капитолия на фоне рассмотрения импичмента бывшему американскому президенту Дональду Трампу. Правоохранительные органы начали расследование.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как сообщается, конгрессменам угрожают нападением, когда они будут приезжать или уезжать с территории комплекса для участия в рассмотрении вопроса об импичменте Трампу. В основном угрозы приходят из интернета.

Правоохранители уже начали готовиться к новым беспорядкам. Также было принято решение оставить несколько тысяч военных Нацгвардии в Вашингтоне.

Отметим, Сенат США сегодня получит резолюцию об импичменте Дональда Трампа и приступит к ее рассмотрению. После этого он начнет процесс по импичменту.

Также известно, что Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. О нем известно, что он работал в Министерстве юстиции США при бывшем президенте-республиканце Джордже Буше.

Кроме того, ранее новый президент США Джо Байден выразил опасения после голосования за импичмент Трампа.