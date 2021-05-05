ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Власти США планируют ввести скидки в магазинах для вакцинированных от COVID-19

Новина українською → Вашингтон, Среда 05 мая 2021 07:24
Власти США планируют ввести скидки в магазинах для вакцинированных от COVID-19 Фото: вакцинированные в США вскоре могут получить скидки (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Власть США прорабатывает вопрос о скидках для граждан, решивших пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Ведутся переговоры с бизнесом.

Об этом заявил президент Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Он добавил, что власти страны призвали работодателей предоставить работникам оплачиваемое время для вакцинации.

"Мы знаем, что миллионам американцев нужен небольшой стимул для того, чтобы сделать прививку. Мы ведем работу с крупным бизнесом, в частности, с продуктовыми магазинами, для предоставления специальных условий, например, скидок покупателям, которые приходят в магазины на вакцинацию", - рассказал глава государства.

Кроме того, обратил внимание президент, власти сотрудничают с крупными спортивными аренами в плане спецпредложений для вакцинированных болельщиков.

Напомним, президент США Джо Байден поставил цель до 4 июля 2021 года добиться уровня вакцинации в 70% взрослого населения. Речь идет хотя бы об одной прививке от COVID.

Ранее Байден заявил, что США достигли существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина Коронавирус
NEWS
Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую применяет Украина
Регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую применяет Украина
DAILY
Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Обратно в школу. Смогут ли дети в Украине учиться, как до карантина