Влада США планує ввести знижки в магазинах для вакцинованих від COVID-19

Влада США опрацьовує питання про знижки для громадян, які вирішили пройти вакцинацію від нової коронавірусної інфекції . Ведуться переговори з бізнесом.

Про це заявив президент Джо Байден в ході виступу в Білому домі .

Він додав, що влада країни закликала роботодавців надати працівникам оплачуваний час для вакцинації.

"Ми знаємо, що мільйонам американців потрібен невеликий стимул для того, щоб зробити щеплення. Ми ведемо роботу з великим бізнесом, зокрема, з продуктовими магазинами, для надання спеціальних умов, наприклад, знижок покупцям, які приходять в магазини на вакцинацію", - розповів глава держави.

Крім того, звернув увагу президент, влада співпрацює з великими спортивними аренами в плані спецпропозицій для вакцинованих уболівальників.