Влада США планує ввести знижки в магазинах для вакцинованих від COVID-19
Влада США опрацьовує питання про знижки для громадян, які вирішили пройти вакцинацію від нової коронавірусної інфекції. Ведуться переговори з бізнесом.
Він додав, що влада країни закликала роботодавців надати працівникам оплачуваний час для вакцинації.
"Ми знаємо, що мільйонам американців потрібен невеликий стимул для того, щоб зробити щеплення. Ми ведемо роботу з великим бізнесом, зокрема, з продуктовими магазинами, для надання спеціальних умов, наприклад, знижок покупцям, які приходять в магазини на вакцинацію", - розповів глава держави.
Крім того, звернув увагу президент, влада співпрацює з великими спортивними аренами в плані спецпропозицій для вакцинованих уболівальників.
Нагадаємо, президент США Джо Байден поставив мету до 4 липня 2021 року домогтися рівня вакцинації в 70% дорослого населення. Йдеться хоча б про одне щеплення від COVID.
Раніше Байден заявив, що США досягли істотного прогресу у подоланні наслідків пандемії коронавірусу.