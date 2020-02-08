Власти США отслеживают мигрантов с помощью геолокации их телефонов, - WSJ

Иллюстративное фото ( today.vodafone.ua)

Данные геолокации появляются в базе с мобильных приложений, игр, сервисов погоды и магазинов

Власти Соединенных Штатов использует коммерческую базу данных местонахождение мобильных телефонов для контроля мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, миграционная служба и пограничники используют данные, содержащие информацию о передвижениях владельцев миллионов телефонов в США. Так они выявляют нелегальных мигрантов.

Данные геолокации появляются в базе с мобильных приложений, игр, сервисов погоды и магазинов. Доступ на их использование пользователи предоставляют самостоятельно.

Кроме того, издание добавляет, что Министерство национальной безопасности использовало эту информацию для поиска нелегальных иммигрантов, которых впоследствии арестовали. Также одно из подразделений Министерства отслеживает таким образом мигрантов вдоль мексиканской границы.

В то же время эксперты утверждают, что формально власть Соединенных Штатов ничего не нарушает, ведь покупает доступ до этих данных у коммерческих структур - то же самое может делать любая частная компания. Однако определять местонахождение телефона конкретного человека в США было запрещено Верховным судом.

Из документов о госзакупках одного из подразделений Министерства нацбезопасности следует, что еще в 2017 году США начали покупать данные геолокации в компании Venntel Inc. из города Херндоне (штат Вирджиния).

Представитель Министерства нацбезопасности подтвердил WSJ эту информацию, но отказался комментировать, для чего чиновники используют купленные данные.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил новые иммиграционные инициативы, в которых предлагает отменить лотерею за выдачу так называемых зеленых карт (Green Card).

Кроме того, ранее отказ принимать беженцев, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что его страна уже сделала "более чем достаточно для мигрантов".