ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп хочет отменить лотерею Green Card для иммигрантов

Новости » Политика    18.05.2019 - 03:50
Трамп хочет отменить лотерею Green Card для иммигрантов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

США планируют увеличить квоты для профессионалов высокой квалификации и студентов с выдающимися достижениями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил новые иммиграционные инициативы, в которых предлагается изменить правила выдачи так называемых зеленых карт (Green Card), отменив лотерею. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп хочет отменить лотерею диверсификационное виз (так называемую лотерею "зеленых карт") в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов, стремясь отойти от их подавляющей выдачи родственникам иммигрантов, которые получили американское гражданство.

"Случайный выбор противоречит американским ценностям и блокирует многих квалифицированных потенциальных иммигрантов со всего мира, которые могут многое привнести", - пояснил Трамп.

Представители администрации также сообщили, что план Трампа предусматривает введение иммиграционной системы баллов, которая уже существует в Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Количество "зеленых карт", выдаваемых властями США новым иммигрантам, не изменится, однако при этом будут значительно увеличены квоты для профессионалов высокой квалификации, студентов с выдающимися достижениями и для лиц с высшим образованием.

Внимание также будут обращать на возраст претендентов, знание английского языка и наличие у них предложений работы в США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что незаконных мигрантов, срок содержания под стражей которых будет заканчиваться, будут передавать городам и так называемым штатам-приютам - которые выступают против выдворения нелегальных мигрантов, в частности, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.

Трамп отложил введение пошлин на автомобили Трамп считает расследование против себя незаконным
Новости Украины Дональд ТрампМигранты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь