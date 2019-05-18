Трамп хочет отменить лотерею Green Card для иммигрантов

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

США планируют увеличить квоты для профессионалов высокой квалификации и студентов с выдающимися достижениями

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил новые иммиграционные инициативы, в которых предлагается изменить правила выдачи так называемых зеленых карт (Green Card), отменив лотерею. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп хочет отменить лотерею диверсификационное виз (так называемую лотерею "зеленых карт") в пользу образованных и высококвалифицированных специалистов, стремясь отойти от их подавляющей выдачи родственникам иммигрантов, которые получили американское гражданство.

"Случайный выбор противоречит американским ценностям и блокирует многих квалифицированных потенциальных иммигрантов со всего мира, которые могут многое привнести", - пояснил Трамп.

Представители администрации также сообщили, что план Трампа предусматривает введение иммиграционной системы баллов, которая уже существует в Канаде, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Количество "зеленых карт", выдаваемых властями США новым иммигрантам, не изменится, однако при этом будут значительно увеличены квоты для профессионалов высокой квалификации, студентов с выдающимися достижениями и для лиц с высшим образованием.

Внимание также будут обращать на возраст претендентов, знание английского языка и наличие у них предложений работы в США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что незаконных мигрантов, срок содержания под стражей которых будет заканчиваться, будут передавать городам и так называемым штатам-приютам - которые выступают против выдворения нелегальных мигрантов, в частности, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.