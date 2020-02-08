Влада США відстежує мігрантів за допомогою геолокації їхніх телефонів, - WSJ

Ілюстративне фото ( today.vodafone.ua)

Дані геолокації з’являються в базі з мобільних додатків, ігор, сервісів погоди та магазинів

Влада Сполучених Штатів використовує комерційну базу даних місцеперебування мобільних телефонів для контролю мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

По даним видання, міграційна служба та прикордонники використовують дані, що містять інформацію про пересування власників мільйонів телефонів в США. Так вони виявляють нелегальних мігрантів.

Дані геолокації з’являються в базі з мобільних додатків, ігор, сервісів погоди та магазинів. Доступ на їх використання користувачі надають самостійно.

Крім того, видання додає, що Міністерство національної безпеки використовувало цю інформацію для пошуку нелегальних іммігрантів, яких згодом арештовували. Також один з підрозділів Міністерства відстежує таким чином мігрантів вздовж мексиканського кордону.

Водночас експерти стверджують, що формально влада Сполучених Штатів нічого не порушує, адже купує доступ до цих даних у комерційних структур - те ж саме може робити будь-яка приватна компанія. Однак визначати місцеперебування телефону конкретної людини в США було заборонено Верховним судом.

З документів про держзакупівлі одного з підрозділів Міністерства нацбезпеки випливає, що ще у 2017 році США почали купувати дані геолокації у компанії Venntel Inc. з міста Херндон (штат Вірджинія).

Представник міністерства нацбезпеки підтвердив WSJ цю інформацію, але відмовився коментувати, для чого чиновники використовують куплені дані.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп представив нові імміграційні ініціативи, в яких пропонує скасувати лотерею за видачу так званих зелених карт (Green Card).

Крім того, раніше про відмову приймати біженців, заявив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він зазначив, що його країна зробила вже "більш ніж достатньо для мігрантів".