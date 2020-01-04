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Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов

Новости » Общество     04.01.2020 - 23:29
Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов
Фото: Себастьян Курц (OSCE)

По словам канцлера Австрии, его страна сделала "несоразмерно много" для мигрантов

Австрия не готова принимать детей-беженцев с острова Лесбос, несмотря на сложившуюся там кризисную ситуацию. Как передает РБК-Украина, об этом сказал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Bild.

По словам Курца, что его страна сделала уже "более чем достаточно для мигрантов". Канцлер заявил, что Австрия за последние годы внесла непропорционально большой вклад.

"Наша страна получила более 150 тысяч прошений о получении убежища, на мой взгляд, слишком много для маленькой Австрии", - отметил Курц.

Он добавил, что Австрия продолжает работать над проблемой мигрантов.

"Мы пытаемся вывезти из страны всех, кто получил отрицательное решение о предоставлении убежища и находится здесь незаконно, и интегрировать тех, кто получил положительное решение. Это колоссально сложная задача для нашей страны и будет занимать нас еще десятилетия", - заявил канцлер.

Европейское пограничное агентство Frontex, в 2019 году поток мигрантов с побережья Турции на греческие острова увеличился на 31%. Лагеря на островах переполнены, мигранты требуют перевезти их с островов и отправить в Европу.

Напомним, по даным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, количество нелегальных пересечений на внешних границах Европейского союза значительно уменьшилась в 2019 году - около 120 тыс. По сравнению с 2018 годом это на 10% меньше, и значительно меньше, чем в рекордном 2015 году, когда Frontex зарегистрировал 1,2 млн незаконных пересечений.

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